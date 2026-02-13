La vicepresidenta Victoria Villarruel remitió este viernes 13 de febrero a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral que había obtenido media sanción en el Senado. Desde el entorno de la funcionaria señalaron que la demora en el envío se debió a cuestiones técnicas derivadas de las numerosas modificaciones incorporadas durante el debate en el Senado.

Fuentes del Senado explicaron que el texto definitivo debía integrar con precisión cada uno de los cambios aprobados, lo que implicó una revisión minuciosa artículo por artículo para evitar inconsistencias. “La cantidad de correcciones y agregados obliga a un proceso de armonización que lleva más tiempo del habitual antes de que el expediente pueda ser firmado y remitido formalmente”, indicaron.

Desde el entorno de Villarruel descartaron que la demora tuviera implicancias políticas y aseguraron que se trata de un procedimiento administrativo habitual cuando una iniciativa incorpora múltiples alteraciones. La prioridad, explicaron, fue garantizar que la versión enviada a Diputados refleje fielmente lo aprobado en el Senado y no deje margen a interpretaciones contradictorias.

En la Cámara de Diputados esperan ahora iniciar el tratamiento del proyecto en comisiones. El oficialismo busca avanzar con rapidez, en línea con la intención del Gobierno de convertir la reforma en ley antes del inicio de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, cerrando así el debate durante el período extraordinario.

Mientras tanto, la oposición sigue de cerca el proceso y anticipa una revisión detallada de la redacción final. El contenido definitivo será determinante para decidir si se reabren discusiones sobre artículos sensibles o si el oficialismo mantiene los acuerdos alcanzados en el Senado.