Un recital de la banda argentina Damas Gratis en Bogotá fue suspendido el pasado miércoles tras violentos enfrentamientos entre asistentes que dejaron un muerto. Los hechos ocurrieron en el Movistar Arena, donde se registraron graves disturbios antes de que el grupo liderado por Pablo Lescano pudiera presentarse.

La imagen que compartió Pablo Lescano en Instagram. FOTO: Gentileza

Según reportes oficiales, los incidentes comenzaron cuando facciones de hinchadas futbolísticas locales iniciaron altercados dentro del recinto. Videos difundidos en redes sociales evidencian brutales peleas con intercambio de golpes y lanzamiento de objetos. Ante la escalada de violencia, los organizadores decidieron suspender el evento por motivos de seguridad, priorizando la integridad del público y el personal.

La situación se extendió a las afueras del estadio, donde se registró el fallecimiento de una persona por atropellamiento y cinco heridos con lesiones por arma blanca. Las autoridades confirmaron que todos los afectados fueron trasladados a centros médicos para su atención. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que se iniciará una investigación exhaustiva sobre los hechos.

La Policía Metropolitana informó que los protocolos de seguridad fueron rebasados por el comportamiento violento de algunos asistentes, lo que obligó al despliegue de unidades especializadas para controlar la situación y garantizar la evacuación ordenada.

Pablo Lescano manifestó su consternación a través de redes sociales, donde publicó un “Cgau Bogotá Colombia, me rompiste el corazón”. El músico compartió además testimonios de seguidores que lamentaban la cancelación del espectáculo por acciones de una minoría.

Este incidente ocurrió durante la tercera fecha de la gira colombiana de Damas Gratis, que había realizado dos presentaciones previas sin contratiempos. Las autoridades locales continúan recabando información para determinar responsabilidades y reforzar medidas de seguridad en futuros eventos masivos.