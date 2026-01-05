El Gobierno de San Juan informó que nueve delegaciones departamentales de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas permanecerán cerradas de manera provisoria por tareas de reacondicionamiento edilicio. Durante ese período, los turnos y la atención al público serán derivados a otras oficinas zonales.

Según se detalló oficialmente, los cierres y derivaciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

La delegación Ejército de Los Andes permanecerá cerrada hasta el 30 de enero de 2026, y derivará sus turnos a Villa Krause y Coloso.

La sede de Angaco estará cerrada hasta el 8 de enero de 2026, con derivación de turnos a las delegaciones de Albardón y San Martín.

En Niquivil, la oficina permanecerá cerrada hasta el 12 de enero de 2026, y la atención será derivada a la delegación de Jáchal.

La delegación Pocito Norte no atenderá al público hasta el 19 de enero de 2026, y sus turnos serán derivados a Pocito Centro.

Por su parte, la sede de Tamberías permanecerá cerrada hasta el 5 de enero de 2026 y nuevamente desde el 26 al 30 de enero, derivando la atención a la delegación de Calingasta.

La oficina de Chimbas Este estará cerrada hasta el 27 de enero de 2026, con derivación de turnos a Chimbas Centro.

En 9 de Julio, la delegación no atenderá desde el 16 al 23 de enero de 2026, y también los días 27 y 29 de enero y 3 de febrero, derivando su atención a la delegación de 25 de Mayo.

Finalmente, la sede de Médano de Oro permanecerá cerrada desde el 2 al 13 de febrero de 2026, y la atención será derivada a la delegación Ex Coloso.