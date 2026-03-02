Catherine O'Hara gana premio póstumo en los SAG Awards 2026

El sindicato de actores SAG-AFTRA vivió una noche de profunda emoción este domingo durante la entrega de los Actor Awards, donde la fallecida Catherine O’Hara fue la gran protagonista. La intérprete, quien murió el pasado enero a los 71 años tras una breve enfermedad, fue distinguida póstumamente como mejor actriz en una serie de comedia por su trabajo en "The Studio" de Apple TV+. Además, obtuvo un segundo reconocimiento como parte del elenco de la misma producción, la cual lideró las categorías televisivas junto a "The Pitt", mientras que el filme "Sinners" se alzó con el premio principal de la noche.

El anuncio de su victoria provocó una ovación de pie mientras su colega, Seth Rogen, subía al escenario para recoger el trofeo. O’Hara competía en su categoría individual con figuras como Jean Smart, Kristen Wiig y sus compañeras de reparto Kathryn Hahn y Jenna Ortega. Durante el tributo, las cámaras mostraron a una conmovida Ortega, quien trabajó con ella en "Beetlejuice Beetlejuice", y a una Hahn visiblemente afectada por el recuerdo de la actriz.

Publicidad

Rogen compartió detalles sobre la genialidad y generosidad de O’Hara, revelando que ella solía enviar propuestas para reescribir sus escenas y mejorar el show: “Sé que se habría sentido honrada de recibir este premio de sus compañeros de profesión, a quienes sé que respetaba mucho; era una gran admiradora de todos ustedes”, afirmó Rogen en el escenario.

Añadió: “Obviamente, ya saben, he estado reflexionando sobre el tiempo que tuve la suerte de pasar con ella, trabajando con ella, y algo que me ha maravillado en las últimas semanas fue realmente su capacidad para ser generosa, amable y elegante, sin minimizar nunca sus propios talentos y su propia capacidad para contribuir al trabajo que estábamos haciendo. Ella sabía que podía arrasar, y quería arrasar cada día en el set. Y no les he dicho esto a los otros actores, porque no quería que se les ocurrieran ideas, pero casi todas las noches antes de tener un día de rodaje en nuestra serie, ella me enviaba a mí y a Evan [Goldberg] un correo electrónico que siempre era bastante similar y decía: ‘Hola, espero que consideren lo siguiente’. Y luego había una versión completamente reescrita de la escena en la que ella estaba”.

Publicidad

Según el actor, estas intervenciones siempre elevaban la calidad del proyecto: “Y literalmente, el 100% de las veces, no solo mejoraba su personaje, sino que mejoraba la escena y toda la serie en su conjunto. Y realmente demostró que se puede ser un genio y ser amable, y que una de esas cosas no tiene por qué ir en detrimento de la otra de ninguna manera o forma”.

Al finalizar, Rogen dio un consejo para honrar su memoria: “Supongo que les dejaré con esto. Si tienen personas en sus vidas que no conocen su trabajo, si hay niños en sus vidas, o simplemente personas que están desconectadas o son estúpidas o algo así, simplemente muéstrenles a O’Hara bailando con Harry Belafonte en ‘Beetlejuice’. Muéstrenles a O’Hara lastimándose la rodilla en ‘Best in Show’ y haciendo esa cosa increíble en la que cojea, y díganle a la gente, mientras se ríen, que esa es Catherine O’Hara, y que tuvimos suerte de vivir en un mundo donde ella compartió tan generosamente sus talentos con nosotros”.

Publicidad

O’Hara, una figura icónica durante cinco décadas desde sus inicios en "SCTV", dejó una huella imborrable en el cine y la televisión con títulos como "Home Alone", "Waiting for Guffman" y su inolvidable papel de Moira Rose en "Schitt's Creek". Por este último, ya había ganado premios SAG en 2021. Además de sus recientes nominaciones al Emmy y al Globo de Oro por "The Studio", el año pasado fue reconocida con una nominación al Emmy como actriz invitada en "The Last of Us".

La velada también incluyó momentos históricos como el de Ryan Coogler y Harrison Ford, quien aceptó con lágrimas el premio a la trayectoria. Sin embargo, el vacío dejado por O’Hara fue el tema central entre sus allegados. Macaulay Culkin expresó su dolor en Instagram: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché pero tenía mucho más que decir. Te amo. Te veré luego”. Rogen también reafirmó su admiración en redes: “Realmente no sé qué decir... le dije a O’Hara cuando la conocí por primera vez que pensaba que era la persona más divertida que había tenido el placer de ver en pantalla. ‘Home Alone’ fue la película que me hizo querer hacer películas”.