El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer su pronóstico para la provincia de San Juan, que incluye una alerta amarilla por vientos intensos provenientes del sector sur. Se espera que este fenómeno afecte principalmente durante la tarde y la noche de este lunes, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades significativas.

Para la jornada de hoy, lunes 2 de marzo de 2026, el clima comenzará con el cielo parcialmente nublado durante la mañana y una temperatura agradable de 28 grados. Los vientos serán leves, soplando desde el norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Sin embargo, la situación se modificará hacia la tarde, cuando se prevé la llegada de tormentas aisladas. La temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 35 grados, y el viento rotará al sudeste, incrementando su velocidad a un rango de 23 a 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían oscilar entre los 51 y 59 kilómetros por hora.

La alerta amarilla se torna más relevante para la noche del lunes. Si bien continuará la probabilidad de tormentas aisladas, el viento será el protagonista. Este cambiará su dirección al sur y su velocidad aumentará considerablemente, situándose entre 32 y 41 kilómetros por hora. Las ráfagas previstas para este período son las más intensas de la jornada, con estimaciones que van de los 60 a los 69 kilómetros por hora. La temperatura descenderá a 30 grados durante la noche.

El martes 3 de marzo, el viento sur mantendrá su influencia durante la madrugada y la mañana. En la madrugada, todavía se esperan tormentas aisladas con una temperatura de 19 grados y vientos sostenidos de 23 a 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían repetir los valores de la tarde anterior (51 a 59 km/h). Para la mañana, el cielo comenzará a despejarse quedando parcialmente nublado, con una temperatura de 20 grados. Las condiciones de viento y ráfagas se mantendrán similares a las de la madrugada.

Durante la tarde del martes, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 29 grados. El viento, aún del sector sudeste, disminuirá su velocidad media al rango de 23 a 31 kilómetros por hora, sin que se pronostiquen ráfagas significativas. Finalmente, la noche del martes el viento cederá notoriamente. Soplará del sur a una velocidad de solo 7 a 12 kilómetros por hora, con el cielo ligeramente nublado y una temperatura de 25 grados.