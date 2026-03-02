La AFA fue el puente diplomático para traer de regreso a Nahuel Gallo

La liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, ocurrida este domingo tras 450 días de cautiverio en Venezuela, contó con un actor inesperado pero determinante: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia desempeñó un papel central en las gestiones diplomáticas que permitieron la excarcelación del uniformado, utilizando sus vínculos con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) como puente para establecer contacto con el gobierno de Delcy Rodríguez.

El puente deportivo que destrabó el conflicto

Según informó la propia AFA a través de un comunicado oficial, las negociaciones se iniciaron a través de contactos con la federación venezolana, que facilitó el acercamiento con representantes del régimen chavista. Este canal de diálogo, impulsado desde el organismo rector del fútbol argentino, resultó fundamental para destrabar una situación que mantenía en vilo al país desde diciembre de 2024, cuando Gallo fue detenido bajo acusaciones de espionaje que nunca fueron probadas.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura", señaló la AFA en el comunicado.

La entidad también reconoció el rol de la Federación Venezolana de Fútbol "por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones".

El contexto político que enmarcó la liberación

La gestión de la AFA se enmarca en un contexto político más amplio, signado por la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de tropas de Estados Unidos el pasado 3 de enero y la posterior transición política encabezada por Delcy Rodríguez. Este nuevo escenario facilitó la liberación de numerosos presos políticos, entre ellos el gendarme argentino.

Junto con el anuncio, la AFA difundió la primera imagen de Nahuel Gallo tras su liberación. En la fotografía, tomada antes del embarque, se observa al gendarme con el cabello rapado, flanqueado por dos importantes dirigentes de la entidad: Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Cáceres, director de relaciones institucionales. Ambos encabezaron la comitiva que viajó a Venezuela para gestionar el regreso del uniformado.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, no pudo integrar la delegación debido a una prohibición judicial para salir del país. El juez en lo Penal y Económico, Diego Amarante, desestimó la solicitud del dirigente para viajar al exterior y regresar el 3 de marzo de 2026, en el marco de la investigación que pesa sobre Tapia por una presunta retención indebida de aportes.

El Learjet 60 de Baires Fly: el avión del regreso

Detrás de los tres hombres, en la imagen difundida, se aprecia la aeronave utilizada para el traslado: un Bombardier Learjet 60 perteneciente a la empresa Baires Fly, rentado por la AFA para la operación. Se trata del mismo avión que la comitiva utilizó para viajar a Caracas y que ahora abordaron para el regreso a la Argentina.

La aeronave, de matrícula LV-CXU, es un jet ejecutivo de mediano alcance que ya ha sido utilizado por Tapia en otras oportunidades para viajes al exterior. Su utilización en esta misión humanitaria permitió agilizar los tiempos y garantizar el traslado del gendarme en condiciones de privacidad y seguridad.