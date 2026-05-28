La rehabilitación de piso pélvico en pediatría todavía es un área poco conocida en Argentina, aunque cada vez más familias consultan por problemas vinculados al control de esfínteres, pérdidas urinarias, estreñimiento o infecciones urinarias recurrentes. En Salud & Bienestar, programa que se transmite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, la licenciada Leslie Sosa, kinesióloga pélvica infantil, explicó por qué estos síntomas no deben normalizarse y cómo un tratamiento temprano puede evitar complicaciones futuras.

“Somos muy poquitas en el país las que nos dedicamos exclusivamente a la rehabilitación de piso pélvico en pediatría”, contó la especialista. Según indicó, muchas familias llegan a la consulta después de años de convivir con situaciones que consideraban normales, como niños que se hacen pis en la cama, usan pañales nocturnos a edades avanzadas o presentan dificultades para evacuar.

La profesional remarcó que existe mucha desinformación alrededor de estas problemáticas. “Hay mucho esto de que normalizamos cosas que están mal en los niños”, señaló. Y agregó que, en muchos casos, incluso los adultos sienten vergüenza de hablar del tema durante una consulta médica.

Uno de los datos que más llamó la atención durante la entrevista fue la frecuencia de estas disfunciones. “Si tenemos un curso de 30 niños, cinco tienen alguna disfunción de piso pélvico”, explicó Sosa. Sin embargo, aclaró que gran parte de esos casos no llegan a ser tratados a tiempo porque suelen minimizarse.

Señales que no deben pasarse por alto

La kinesióloga explicó que los principales motivos de consulta son la encopresis —pérdida de materia fecal asociada generalmente al estreñimiento— y la enuresis, es decir, los episodios de pis en la cama durante la noche. También son frecuentes las infecciones urinarias recurrentes y los cuadros de constipación severa.

“Siempre les digo que el niño que aguanta o retiene es una señal de alerta”, indicó. Se trata de chicos que postergan las ganas de ir al baño, se muestran inquietos o hacen maniobras corporales para evitar orinar o evacuar. Muchas veces terminan con pérdidas de orina o materia fecal en la ropa interior.

Además, remarcó que el estreñimiento impacta directamente sobre la vejiga. “Vejiga e intestino funcionan en sincronía”, explicó. Por eso, un problema intestinal puede derivar en pérdidas urinarias o infecciones frecuentes.

Tratamientos y acompañamiento familiar

La rehabilitación de piso pélvico infantil se basa en técnicas no invasivas y adaptadas a cada edad. “Siempre son lúdicas”, explicó Sosa, quien detalló que se trabaja mediante juegos y ejercicios que ayudan a recuperar la función de la vejiga y el intestino.

La especialista destacó que el rol de la familia es clave para que el tratamiento funcione. “Fundamental, te diría que un mil por ciento”, aseguró. En ese sentido, recomendó generar hábitos saludables y evitar que los niños posterguen las ganas de ir al baño, incluso en la escuela o durante actividades extracurriculares.

“Así como le decís a tu hijo que tiene que lavarse los dientes, también hay que enseñarle que no está bien aguantar”, expresó.

Para cerrar, Leslie Sosa insistió en la importancia de consultar a tiempo. “La incontinencia en niños o adultos tiene tratamiento y la rehabilitación de piso pélvico es la primera línea antes que medicación o cirugías”, afirmó.