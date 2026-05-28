La Liga Sanjuanina de Fútbol oficializó los árbitros de los cuartos de final del Torneo Apertura. También confirmó la noticia que habrá un cupo para público visitante.

La actividad deportiva se desarrollará entre el sábado y el domingo. El domingo, Desamparados recibirá a Peñarol a las 17 horas en su propia cancha, bajo el arbitraje de Darío Montaña. En tanto, el sábado a las 16 horas, el equipo de Minero se medirá ante Alianza en la cancha de Atenas, con Martín Riveros como juez principal del encuentro.

Por su parte, Colón Jr. enfrentará a Unión el sábado a las 16 horas en su propio estadio, contando con la designación arbitral de Rubén Fernández. Finalmente, el domingo a las 16 horas, la escuadra de 9 de Julio jugará contra San Lorenzo en su cancha, partido que será arbitrado por Sergio González, completando así la grilla de encuentros de los cuartos de final.

A su vez, la Mesa Directiva estipuló junto a los clubes protagonistas un cupo máximo de 50 hinchas por equipo visitante. Asimismo, se estableció el acceso para 25 dirigentes por delegación, quienes deberán estar debidamente identificados para cumplir con las normativas de seguridad y colaborar con el desarrollo normal de los encuentros.

Con la logística y los árbitros ya definidos para cada cruce, los clubes ultiman los detalles finales para una instancia que promete gran paridad en el campo de juego. Este marco de competencia será clave para determinar qué equipos lograrán avanzar hacia las semifinales y continuar así en la pelea por quedarse con el título del Torneo Apertura.