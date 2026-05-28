Lionel Messi fue confirmado dentro de la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026, lo que marcará su sexta participación en una Copa del Mundo, un registro inédito en la historia del fútbol moderno.

El capitán argentino, que ya disputó Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, afrontará una nueva edición del torneo con la posibilidad de seguir ampliando su legado estadístico en el máximo escenario internacional.

Uno de los principales récords que tendrá en juego es el de presencias mundialistas. Con esta participación, Messi se convertirá en el jugador con más Mundiales disputados, superando a un grupo de futbolistas que alcanzaron cinco ediciones, entre ellos Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Andrés Guardado y Cristiano Ronaldo.

En el plano de los partidos, el rosarino ya es el jugador con más encuentros disputados en la historia de los Mundiales, con 26 apariciones previas, y en 2026 ampliará aún más esa marca, considerando que un seleccionado finalista puede disputar hasta ocho partidos en el torneo.

Otro registro en el que buscará avanzar es el de los goles. Messi acumula 13 tantos en Copas del Mundo, distribuidos entre Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Con esa cifra, se ubica cuarto en la tabla histórica, detrás de Miroslav Klose (16), Ronaldo (15) y Gerd Müller (14), además de igualar a Just Fontaine.

La tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En asistencias, el capitán argentino suma 8 en su historial mundialista y se encuentra a solo dos de igualar el récord histórico de Pelé, que cerró su participación con 10 pases gol en distintas ediciones.

El Mundial 2026 también lo encontrará con la posibilidad de alcanzar otra marca relevante: su sexta participación lo colocará en un grupo exclusivo de jugadores con mayor continuidad en la competencia, en un listado donde también figuran referentes históricos del fútbol internacional.

Messi llega al torneo tras consagrarse campeón en Qatar 2022, donde marcó 7 goles y fue elegido como una de las figuras del certamen. En esta nueva edición, la Selección argentina buscará defender el título obtenido en Medio Oriente bajo la conducción de Lionel Scaloni.

Con 38 años al inicio del Mundial, el rosarino afrontará lo que podría ser su última participación en la Copa del Mundo, en un escenario donde también se definirá el cierre de una de las carreras más extensas y estadísticas del fútbol contemporáneo.