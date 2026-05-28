La Selección Argentina dio a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 a través de una producción audiovisual difundida en redes sociales, con eje en la unión entre el plantel y los hinchas.

El anuncio incluyó la participación de Lionel Scaloni y del utilero histórico Mario Destéfano, conocido como “Marito”, en una puesta que se desarrolló entre el predio de la AFA en Ezeiza y distintos puntos del país.

El video, de 102 segundos, comienza en el complejo de la Asociación del Fútbol Argentino, donde se muestran espacios del predio y un mural con imágenes de los títulos recientes obtenidos por el seleccionado.

Luego, la escena se traslada a la oficina del cuerpo técnico, donde Scaloni aparece con un sobre en sus manos y convoca a Destéfano para entregarle el mensaje central de la producción. Allí se establece un diálogo breve que da inicio al recorrido del anuncio.

A lo largo de la pieza audiovisual se exhiben objetos simbólicos del seleccionado, como la medalla del Mundial de Qatar, una imagen de la Virgen de Luján, una estampa con la frase “Diego eterno” y una referencia al papa Francisco.

El material continúa con la circulación del sobre entre distintas personas en diversas regiones del país, incluyendo Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Purmamarca y Ushuaia, en una representación del alcance federal de la Selección.

La nómina incluye a los jugadores que buscarán defender el título obtenido en Qatar 2022, con la presencia de Lionel Messi como referente y la inclusión de Valentín Barco entre las novedades.

Convocados

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso;

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina;

Volantes: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández;

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José López y Lautaro Martínez.