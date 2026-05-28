Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de 26 futbolistas que integrarán la Selección argentina en el Mundial 2026, torneo en el que la Albiceleste buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

El entrenador, oriundo de Pujato, oficializó la lista en el marco de la preparación para la Copa del Mundo que se jugará en conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá. La Selección llega como vigente campeona tras la consagración en el estadio Lusail ante Francia.

Entre los nombres confirmados, la atención se concentra en Lionel Messi, quien disputará su sexto Mundial. El rosarino, de 38 años, atraviesa una etapa de continuidad en el Inter Miami y mantiene su presencia como referente del equipo nacional.

La lista también incluye la base de jugadores que participaron de los últimos ciclos exitosos, con futbolistas que ganaron la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

Convados por Scaloni para el Mundial. (Fuente: AFA)

Entre las novedades, la ausencia de Marcos Acuña se dio por cuestiones físicas, mientras que Facundo Medina fue incluido como alternativa en defensa. También aparecen variantes en el sector izquierdo como Valentín Barco.

La nómina definitiva quedó conformada por tres arqueros, once defensores, ocho mediocampistas y siete delanteros, cumpliendo con el reglamento de FIFA para la competencia.

El plantel podrá sufrir modificaciones hasta la fecha límite establecida por el organismo, mientras continúa el esquema de preparación en el predio de Ezeiza antes del viaje a Estados Unidos, donde Argentina tendrá su base en Kansas City.

El debut del seleccionado será el 16 de junio frente a Argelia, seguido por los encuentros ante Austria y Jordania en la fase de grupos del torneo.

Los 26 convocados

Arqueros:

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Defensores:

Leonardo Balerdi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Lisandro Martínez

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Nahuel Molina

Mediocampistas:

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Delanteros: