El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, presentó un plan de transformación en la prestación de servicios y asistencia comunitaria del departamento, orientada a optimizar la calidad de vida de los habitantes y modernizar la gestión pública.

A través de la articulación de tres ejes centrales, el municipio redobla su presencia territorial con operativos inéditos durante los fines de semana.

La principal novedad es el lanzamiento de "Rivadavia en Acción", un programa de operativos integrales que comenzará formalmente el próximo sábado 6 de junio.

Todos los sábados, un contingente de más de 150 personas -que incluye tanto a personal operativo como a los propios funcionarios municipales- se trasladará a diferentes barrios y villas del departamento para abordar de manera directa las necesidades de la comunidad.

Para garantizar una cobertura equitativa y eficiente, el municipio se ha dividido estratégicamente en cinco zonas: Norte, Sur, Centro, La Bebida y Marquesado.

Cada sábado, las cuadrillas desembarcarán de forma intensiva en un sector, ofreciendo servicios que van desde limpieza profunda (levante de escombros y verdes), obras públicas (pintura y mejoras eléctricas) y salud (vacunación y tenencia responsable de mascotas), hasta asesoramiento en rentas, actividades deportivas, turísticas y culturales.

"La gestión no se hace desde un escritorio, se hace en la calle, al lado del vecino. Queremos un municipio dinámico, eficiente y que dé respuestas en tiempo real", destacó el intendente Sergio Miodowsky respecto al espíritu de este programa.

Mantenimiento extendido

En consonancia con esta transformación, el municipio implementará un cambio histórico en el esquema de los días domingos.

Lo que antes funcionaba con guardias mínimas, ahora se convertirá en un despliegue de más de 100 trabajadores municipales dedicados exclusivamente al mantenimiento, limpieza y puesta en valor de la vía pública, abarcando desde las arterias principales hasta cada rincón de los distritos.

El objetivo es claro: cumplir con un pedido de la comunidad y lograr que cada lunes el departamento amanezca completamente limpio, ordenado y hermoso.

“Rivadavia separa”

Este fuerte despliegue territorial se complementa y potencia con "Rivadavia Separa", el programa de gestión de residuos y concientización ambiental que el municipio viene desarrollando con éxito.

La iniciativa promueve la separación en origen y la recolección diferenciada, consolidando un cambio cultural indispensable para el desarrollo sostenible del departamento.