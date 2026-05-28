La Selección Argentina ya tiene definido su calendario para el Mundial 2026 y comienza a palpitar la defensa del título conseguido en Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, y afrontará una primera fase con partidos en Kansas City y Dallas.

La Albiceleste afrontará así su 19ª participación en una Copa del Mundo y buscará volver a meterse entre los grandes protagonistas del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Debut ante Argelia y cierre en Dallas

El estreno de Argentina será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22 horas de Argentina. Se tratará del primer paso para un plantel que llegará como campeón defensor y con Lionel Messi otra vez como bandera futbolística.

La segunda presentación será el lunes 22 de junio contra Austria en el Dallas Stadium desde las 14. Mientras que el cierre de la fase de grupos será el sábado 27 de junio frente a Jordania, nuevamente en Dallas, desde las 23.

El fixture completo de Argentina en el Grupo J:

Argentina vs Argelia — martes 16 de junio — Kansas City — 22 horas

Argentina vs Austria — lunes 22 de junio — Dallas — 14 horas

Argentina vs Jordania — sábado 27 de junio — Dallas — 23 horas

El posible camino de Argentina rumbo a la final

La posición final en el grupo será determinante para el recorrido de la Selección en la fase eliminatoria. Si termina primera en el Grupo J, Argentina enfrentará en 16avos de final al segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Ese partido se jugaría el viernes 3 de julio en Miami. En un eventual avance a octavos de final, el equipo de Scaloni podría cruzarse con selecciones como Estados Unidos, Paraguay o Bélgica, en un duelo previsto para el 7 de julio en Atlanta.

Más adelante, el cuadro proyecta un hipotético cruce de cuartos de final ante Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 11 de julio en Kansas City. Mientras que una posible semifinal podría enfrentar a la Albiceleste con Brasil o Inglaterra el miércoles 15 en Atlanta.

La final del Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio en Nueva York, desde las 15 horas de Argentina.

Qué pasa si Argentina termina segunda

Si la Selección finaliza en el segundo puesto del Grupo J, el panorama cambia completamente. En ese caso, el rival en 16avos surgiría del líder del Grupo H, donde aparecen España y Uruguay como principales candidatos.

Ese encuentro se disputaría el jueves 2 de julio en Los Ángeles. Luego, en octavos de final, podrían aparecer rivales de zonas donde están Portugal, Inglaterra, Croacia, Colombia y Ghana.

Con ese recorrido, Argentina quedaría ubicada del lado del cuadro donde también aparecen selecciones fuertes como Alemania, Francia y Países Bajos.

Una presencia histórica en los Mundiales

La edición 2026 marcará la 19ª participación de Argentina en la historia de los Mundiales y la 14ª consecutiva. La Selección solo estuvo ausente en Francia 1938, Brasil 1950, Suecia 1954 y México 1970.

Con esta presencia, Argentina seguirá siendo una de las selecciones con más participaciones en Copas del Mundo, solo detrás de Brasil y Alemania.