La gran sorpresa que dejó hablando y traerá discusiones seguramente, los 26 convocados para la Selección Argentina que disputará el Mundial de Estados Unidos / México / Canadá, dejó afuera a Marcos Acuña, pero incorporó a Giovani Lo Celso, Valentín Barco y José López. Lionel Scaloni oficializó este jueves la lista de convocados de la Selección argentina, a través de un video promocional por redes sociales, para el Mundial 2026.

La salida de Acuña, pieza fundamental en el ciclo (ganó el Mundial 2022 y participó de los títulos en las Copas América 2021 y 2024) se vincula a los problemas físicos que acarreó a lo largo del año y que volvieron a encender las alarmas cuando tuvo que dejar el campo en el segundo tiempo de la final del Torneo Apertura que Belgrano le ganó 3-2 a River Plate.

El lateral izquierdo no pudo continuar por una contractura en el isquiotibial derecho, situación que afectó su inclusión en la nómina final. De este modo, la decisión técnica respondió a la necesidad de priorizar jugadores en óptimas condiciones para afrontar el torneo, dado que tiene a varios jugadores tocados en varias posiciones.

En tanto, Medina, actual defensor del Olympique de Marsella, se suma al equipo tras acumular siete partidos internacionales. El jugador, que participó en amistosos y Eliminatorias Sudamericanas, ocupará el lugar en la defensa que deja vacante el ex River. De rendimiento irregular en la temporada, el cuerpo técnico siempre valoró su predisposición.

La nómina que combina la base campeona del mundo en Qatar 2022 con varios futbolistas jóvenes, se fue consolidando en el recambio del ciclo. En Estados Unidos, México y Canadá, el conjunto albiceleste buscará defender el título de la Copa del Mundo con el siguiente plantel.

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz.

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Gianluca Simeone, José Manuel López y Lautaro Martínez.

La Argentina llegará a Norteamérica como uno de los grandes candidatos al bicampeonato tras la histórica consagración frente a Francia en Lusail. Scaloni mantuvo la base campeona del mundo y sumó variantes para afrontar un torneo que comenzará el 11 de junio y que tendrá el debut argentino el martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22 hs. de Argentina.

El seleccionado nacional integrará el Grupo J y continuará su camino el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La fase inicial terminará el 27 ante Jordania, nuevamente en suelo texano.

Los futbolistas comenzarán la concentración el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. Allí, el cuerpo técnico realizará la preparación final antes del debut mundialista. Además, la Selección disputará dos amistosos en Estados Unidos frente a Honduras e Islandia.