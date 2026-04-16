El gobierno de Santa Fe llevará adelante una nueva subasta pública de bienes incautados al delito, en la que se rematarán más de 150 lotes que incluyen autos de alta gama, motocicletas y, por primera vez, un avión, en un hecho inédito en la provincia.

El remate se realizará este 16 de abril en el Salón Metropolitano de Rosario y forma parte de una política impulsada por la provincia para debilitar las estructuras criminales a través del decomiso y venta de sus bienes.

Según informaron fuentes oficiales, el lote total está compuesto por 72 automóviles, 74 motocicletas, dos cuatriciclos y una aeronave de seis plazas, lo que marca un hito al tratarse de la primera vez que se subasta un avión en este tipo de procedimientos.

La subasta está organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, con intervención de la Justicia, que supervisa cada operación para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

El interés por participar fue alto. Miles de personas de distintas provincias se inscribieron para competir por los bienes, que se ofrecen con precios base competitivos y nuevas patentes en el caso de los vehículos, para evitar cualquier vínculo con sus antiguos propietarios.

Desde el gobierno santafesino destacaron que el objetivo de estas subastas es doble. Por un lado, impedir que los bienes continúen financiando actividades ilícitas y, por otro, destinar los fondos obtenidos a políticas públicas, resarcimiento de víctimas y fortalecimiento institucional.

En ese sentido, remarcaron que se trata de una herramienta clave dentro de una estrategia integral de seguridad que apunta no solo a detener a los responsables de delitos, sino también a afectar su estructura económica.

Con esta nueva edición, Santa Fe consolida un modelo que ya permitió recaudar miles de millones de pesos a partir de bienes recuperados del delito, recursos que luego son reinvertidos en la sociedad.