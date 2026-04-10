Uno de los veedores designados para supervisar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) renunció antes de comenzar su tarea. Se trata del abogado Agustín Ortiz de Marco, quien debía participar en la revisión de balances, contratos y el funcionamiento administrativo de la entidad.

La dimisión se produjo en las últimas horas, luego de que fuera convocado para iniciar formalmente sus funciones dentro del esquema de control dispuesto por el Ministerio de Justicia. Según trascendió, el letrado argumentó motivos laborales y decidió no asumir el rol.

Ortiz de Marco había sido designado como parte de una veeduría por 180 días impulsada por el Gobierno, a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), con el objetivo de auditar el funcionamiento institucional, administrativo y financiero de la AFA.

El equipo de supervisión quedó ahora incompleto, ya que el contador Rubén Miguel Pappacena continúa en funciones, mientras el Ministerio de Justicia deberá nombrar a un reemplazante para cubrir el cargo vacante y sostener el esquema de control.

La veeduría no implica una intervención directa sobre la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, pero sí permite el acceso a documentación clave como estados contables, contratos y registros administrativos, con el objetivo de elaborar un informe técnico.

La medida se enmarca en una serie de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la entidad y la presentación de sus balances, lo que motivó la intervención estatal para reforzar los mecanismos de supervisión.

Con esta renuncia, el proceso de control sobre el fútbol argentino suma un nuevo elemento de incertidumbre, en un contexto de tensiones políticas y judiciales que rodean a la conducción de la AFA.