Pronto se discutirá el cronograma de corta del 2024 en el Consejo de Hidráulica y los productores quiere que el riego se extienda hasta fines abril para evitar daños en sus cultivos y, por lo tanto, una caída en la producción. En este sentido, quieren que los cortes arranquen en mayo y sigan hasta mediados de agosto. Aseguraron que se encuentran afectados por el escenario de crisis hídrica que atraviesa San Juan y la ola de calor de esta temporada de verano.

“Necesitamos agua hasta fines de abril y después podemos aguantar la corta hasta no más de mediados de agosto”, expresó Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola, a DIARIO HUARPE. Es decir, pretenden que los cortes arranquen en mayo y continúen hasta mediados de agosto como mucho debido a la escasez de agua que azota a la agricultura sanjuanina. “Después de la cosecha debe haber un par de riego para mantener los cultivos y después hay que mantener la humedad para el brote”, explicó.

Para el productor, la cantidad de días de corta no debería superar al cronograma del 2023 que en total fue de 134 días, de los cuales 118 fueron de corridos. De lo contrario, indicó que podría sufrir una mengua importante en la producción. “Yo creo que esa corta es más que suficiente. Más días de corta la planta no lo puede aguantar. De hecho, toda la disminución en la producción es consecuencia del faltante de agua”, agregó.

En tanto, Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, también consideró que el riego debe continuar hasta fines de abril para conservar en condiciones óptimas los cultivos. “Si bien ya está terminando el ciclo, todavía la planta en esta época necesita agua porque si no se te viene a pique y el año que viene no terminan de fructificar, mucho más teniendo en cuenta el calor que hubo”, comentó el viñatero.

“Las fincas son un desastre porque no se pueden andar por los callejones. Tengo que sopletear todos los días los tractores, los filtros y las camionetas por la tierra. Este año prácticamente no llovió y eso nos perjudicó. Por eso, no se puede regar menos que en el 2023”, enunció Ramos.