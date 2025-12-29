La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará el inicio de una nueva era en la categoría, con cambios reglamentarios que renovarán por completo el estilo y la ingeniería de los monoplazas. Sin embargo, para Franco Colapinto hay algo que permanecerá intacto: su vínculo con el número 43. La máxima categoría confirmó oficialmente que el piloto argentino continuará utilizando el mismo dorsal con el que debutó en 2024, consolidando una identidad que ya reconocen fanáticos dentro y fuera del país.

El número se exhibirá tanto en su casco como en el novedoso monoplaza que Alpine estrenará el próximo año. Colapinto fue ratificado como piloto titular del equipo francés y encarará su tercera temporada consecutiva en la F1, nuevamente acompañado por el francés Pierre Gasly. La escudería culminó el diseño de un auto adaptado a las nuevas normas aerodinámicas que prometen transformar la competencia de punta a punta, pero a la vez apostó por la continuidad en su dupla de corredores y en los símbolos que representan su proyecto.

Franco Colapinto fue ratificado por Alpine comenzar la siguiente temporada como titular y estará al volante del nuevo coche.

El anuncio del dorsal se realizó a través de la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram, en una publicación que destacó a los pilotos hispanos que competirán en la próxima temporada. En cuestión de minutos, miles de fanáticos argentinos inundaron los comentarios con mensajes de apoyo a Colapinto, quien se prepara para una pretemporada cargada de expectativas y desafíos.

Para el joven argentino, el 43 no es solo un número: es una marca personal con raíces familiares y deportivas. Su padre, Aníbal, lo usó en distintas etapas de su trayectoria automovilística, y el propio Franco lo adoptó desde sus primeros pasos en categorías menores. Desde entonces, nunca se identificó con otro dorsal, incluso cuando escaló al nivel más alto del automovilismo mundial.

La última gran aparición simbólica del número ocurrió el 7 de noviembre de 2025, fecha en la que Alpine oficializó su continuidad como titular para 2026. En la antesala del anuncio, el equipo publicó una enigmática placa con la frase “¿Ya hicieron los cálculos?”, invitando a los seguidores a descifrar la pista. Los fanáticos no tardaron en descubrir que la suma de día, mes y año (7+11+25) daba como resultado el 43. Para completar el guiño, la confirmación se realizó exactamente a las 10:43, fusionando también el dorsal de Gasly (10) con el de Colapinto.

Con el 43 firme en su monoplaza y una temporada renovada por delante, Colapinto encara 2026 con el objetivo de consolidarse en la élite del automovilismo. En una Fórmula 1 que cambia, su número permanece: un símbolo de identidad, historia y futuro.