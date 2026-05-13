Revelaron la maldad que hizo Icardi con las cosas de Wanda Nara en Turquía

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un episodio de tensión que aleja cualquier posibilidad de tregua inmediata. Mientras el jugador celebra su éxito deportivo en el Galatasaray y se muestra vinculado sentimentalmente con la China Suárez, un movimiento logístico llamó la atención de su entorno. Juan Etchegoyen fue el encargado de revelar que "Hay una imagen que tiene que ver con una nueva mudanza de Mauro Icardi de Turquía a Italia".

El periodista dio detalles sobre los objetos que el delantero decidió sacar de su residencia actual. Según explicó el comunicador en Mitre Live, el futbolista no estaría remitiendo las pertenencias a su dueña original, sino a otro destino europeo. Sobre esta situación, Etchegoyen comentó que "Me cuentan que está enviando cosas, muchas cajas y la copa que ganó Wanda Nara en el Bailando de Italia. Está enviando todas estas pertenencias".

La demora en la entrega de estos elementos generó malestar en el círculo íntimo de la conductora de MasterChef Celebrity, quien reclama sus bienes desde hace tiempo. El periodista profundizó en el conflicto al relatar sus conversaciones con personas cercanas a la mediática: "Hablé con diferentes personas del entorno de Wanda Nara y me cuentan que Mauro sigue sin mandarle las cosas que quedaron en Turquía. No solo a ella, a los nenes también. Cosas que han quedado en Estambul".

Este traslado de cajas coincide con un momento de definiciones para la carrera del atacante. El futuro profesional de Icardi sigue siendo una incógnita que se debate entre la permanencia en su liga actual o un posible regreso a Italia. Al respecto, el periodista planteó los interrogantes que rodean al deportista: "¿Qué pasará con el futuro de Icardi? ¿Se quedará en Turquía? ¿Se va a Italia? ¿Viene a la Argentina? La información que tengo es que Icardi va a terminar jugando en un club menor de Turquía". Por el momento, el destino de las pertenencias familiares parece ser la única certeza en medio de las especulaciones.