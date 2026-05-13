En medio de un clima de incertidumbre global, el riesgo país operaba en 510 puntos este miércoles. De esta manera, el indicador que elabora el JP Morgan dejó atrás la racha bajista del inicio de semana, cuando había alcanzado las 496 unidades, su nivel más bajo en cuatro meses.

Este incremento responde directamente a un retroceso en el precio de los bonos argentinos en dólares que cotizan en el exterior. A pesar de este rebote, la tendencia de los últimos dos meses sigue siendo positiva: desde el pico de 637 puntos registrado en marzo, el indicador ha recortado más de 130 unidades.

Caída en Wall Street y suba del dólar

El mal clima financiero también se sintió en las acciones argentinas que operan en Nueva York. Los papeles de empresas locales mostraron desempeños negativos, liderados por Globant (-7,2%), seguido por Mercado Libre (-3,6%) y Cresud (-2,6%).

En cuanto al mercado de cambios, el dólar oficial registró una suba de $5, operando a $1410 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Por su parte, los dólares financieros mostraron leves variaciones:

Dólar MEP: se negociaba a $1422,09.

Contado con Liquidación (CCL): operaba en $1483,83.

La mirada puesta en la cumbre de las potencias

La inestabilidad local no es ajena al contexto internacional. Los inversores siguen con atención el conflicto en Medio Oriente y los recientes datos de inflación en Estados Unidos, que superaron las expectativas y generaron temores sobre los efectos del aumento de combustibles.

En este escenario, el barril de petróleo se acercaba a los US$110 en la previa de un encuentro clave. Todas las miradas están puestas ahora en la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping. Sin embargo, el optimismo es moderado luego de que el mandatario estadounidense afirmara que su país no necesita ayuda de China para terminar la guerra con Irán, enfriando las expectativas de un acuerdo inmediato.