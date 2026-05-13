Por qué el tatuador de Duki decidió llevarlo ante la Justicia

El mundo del trap argentino atraviesa un momento de mucha tensión por una pelea que pasó de la piel de un artista directo a los tribunales. Iván Ariel Grasso, el tatuador conocido popularmente como Iván de Quilmes, decidió romper el silencio y denunciar a Duki por el uso de las famosas alitas que el músico tiene grabadas bajo sus ojos. Lo que empezó como un dibujo artístico terminó impreso en gorras y accesorios de marcas globales como Adidas o Netflix sin que su creador recibiera reconocimiento económico por ello.

Iván compartió su bronca en las redes sociales con capturas de pantalla y papeles legales para mostrar que esta situación viene de hace largo tiempo. El joven artista expresó con mucha honestidad que "Hace bastante tiempo me vienen diciendo que me van a reconocer y pagar lo que me corresponde por mi arte".

Para él, no se trata solo de una cuestión de dinero, sino del respeto al trabajo ajeno porque según sus palabras "Duele que se aprovechen del esfuerzo, de la creatividad y de la confianza de alguien que siempre actuó de buena fe".

El conflicto ya escaló a nivel judicial con la intervención del estudio encabezado por Felipe Franco Trigo, quien mandó una carta documento para que el cantante solucione el tema en un plazo de apenas 72 horas.

En ese texto legal se menciona que tanto el representante Facundo Alama como el propio Mauro Ezequiel Lombardo habrían admitido el error en conversaciones privadas, aunque la compensación prometida nunca apareció.

La denuncia se apoya formalmente en la Ley 11.723 de propiedad intelectual porque consideran que se usó una obra con fines publicitarios sin permiso del autor. Mientras tanto, los fanáticos debaten sobre los límites de los derechos creativos detrás de la imagen de sus ídolos.