El pai umbanda Gilliard De Ogum quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que organizaciones proteccionistas y autoridades municipales rescataran alrededor de 40 animales de un templo ubicado en Quilmes, donde presuntamente iban a ser utilizados en rituales religiosos. El caso tomó enorme repercusión mediática debido a la vinculación del religioso con Morena Rial, quien en distintas oportunidades se mostró públicamente participando de ceremonias umbanda.

Tras el escándalo, Gilliard De Ogum decidió romper el silencio a través de redes sociales y defendió las prácticas realizadas dentro del templo. El hombre aseguró que los animales utilizados en ciertos rituales “no son maltratados” y explicó que, según la tradición religiosa, luego de los sacrificios la carne es utilizada para alimentar personas y miembros de la comunidad.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Bernardo de Irigoyen al 1100, en Quilmes, donde proteccionistas denunciaron que había ovejas, gallinas, chivos y otros animales que iban a ser sacrificados durante ceremonias umbanda. Según trascendió, el procedimiento se desarrolló en medio de un ritual donde incluso había menores presentes.

Las imágenes del rescate se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron indignación entre usuarios y organizaciones defensoras de animales. Videos difundidos por activistas mostraron a varios ejemplares siendo retirados del lugar y trasladados a espacios de resguardo.

En su descargo, el pai umbanda sostuvo además que existe una “estigmatización” sobre la religión umbanda y afirmó que muchas personas opinan sin conocer las prácticas espirituales que se realizan dentro de estos cultos afrobrasileños. También cuestionó el tratamiento mediático del caso y negó haber cometido delitos.

La figura de Morena Rial volvió a quedar asociada a la polémica porque meses atrás habían trascendido imágenes de su bautismo umbanda, ceremonia que ya había generado debate público por versiones sobre presuntos sacrificios de animales durante el ritual.

Hasta el momento, las autoridades continúan investigando las condiciones en las que se encontraban los animales y si existieron infracciones vinculadas a maltrato animal o violaciones a normativas sanitarias y municipales. Según medios locales, habría imputados en la causa, aunque todavía no trascendieron detalles oficiales sobre posibles sanciones judiciales.

El episodio reavivó además un debate recurrente en Argentina sobre los límites entre libertad religiosa, protección animal y regulación estatal de determinados rituales espirituales. Mientras sectores religiosos defienden estas prácticas como parte de tradiciones culturales ancestrales, organizaciones proteccionistas exigen mayores controles y prohibiciones frente al sacrificio de animales.