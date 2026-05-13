Zaira Nara contó que sus hijos le dijeron que Bauleti era su papá

Zaira Nara volvió a colocarse en el centro de la escena mediática pero esta vez por una situación que involucra la vida escolar de su hija. En una charla con el programa Los profesionales con Flor, la modelo detalló cómo los rumores sobre su posible vínculo con el streamer Bauleti cruzaron la frontera de lo digital para llegar directamente al aula de Malaika.

Al ser consultada sobre si su hija le comentó que en la escuela dicen que el joven es su padre, la conductora no pudo evitar la risa y aceptó que la situación es real. "Sí, bueno, le hacen chistes los chicos más grandes. Obviamente que a modo de broma", explicó con total naturalidad sobre el día a día familiar.

A pesar de que siempre buscó proteger la privacidad de sus nenes, la viralización de este supuesto romance hizo que fuera imposible dejarlos afuera de la charla. "Yo siempre trato de a mis hijos mantenerlos afuera de todo lo que tiene que ver con mi vida privada. En este caso siempre fue algo divertido, porque siempre supieron, si bien no los conocen a los chicos, siempre supieron que había todo un chiste, desde el stream de ellos y demás. Pero nada, es un chiste", aseguró Zaira.

El interés de los pequeños creció tanto que la curiosidad se transformó en un pedido concreto. "Ahora me empezaron a decir que lo querían conocer", confesó la modelo y añadió que por eso "les empecé a mostrar algunos videos y demás. Y, sí, tienen ganas de conocerlo".

El momento más divertido se dio en un video que circuló por las redes donde la propia Malaika relataba la confusión de sus compañeros. "Hay unos chicos en el cole que piensan que Bauleti es mi papá", decía la niña mientras su madre le respondía con una broma económica que se hizo viral. "Bueno, va a tener que pagar la cuota del colegio, para que nos ayude a mí y a tu papá verdadero", lanzó la modelo en el clip. Aunque la química entre la hermana de Wanda y el creador de contenido es evidente, ninguno confirmó una relación formal hasta el momento.

Durante la entrevista, también hubo lugar para las preguntas sobre el presente de Wanda Nara y su reciente separación de Martín Migueles. Zaira fue tajante al respecto y prefirió mantener distancia de los conflictos ajenos. "No hablé y no tengo ni idea", respondió sobre la ruptura de su hermana y aclaró que "la verdad que hablo de mí, no hablo de nada que no tenga que ver conmigo".

Sin embargo, aclaró que el clima familiar está lleno de expectativa por el debut actoral de Wanda, donde también participa Nora Colosimo. "Me está esperando mi mamá en casa con los nenes, porque se quiere ir a verla a su casa", contó entusiasmada. Para cerrar, mencionó que su madre está muy ansiosa y que por eso "le dije: 'Te juro que 20:30 estoy ahí', porque está muy ansiosa por verla", mientras que sobre Maxi López admitió no haber tenido contacto reciente.