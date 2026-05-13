Quién es la famosa que aseguró ver desnudo a Nico Occhiato

Susana Roccasalvo pasó por el ciclo de streaming de José María Listorti en Blender y no se guardó nada al participar en un juego de opciones. En medio de una charla relajada, la conductora de espectáculos tuvo que decidir entre dos referentes actuales y soltó una frase que dejó a todo el estudio sin palabras. "Lo conozco hasta desnudo", disparó la periodista al referirse a Nico Occhiato ante la mirada atónita de los presentes.

Todo comenzó cuando le propusieron elegir a quién quería menos entre Occhiato y Migue Granados. Entre risas, Susana aprovechó para pasar una factura pendiente y aseguró que "Ninguno de los dos me invitó a su streaming". A pesar del reclamo, demostró un gran afecto por ambos jóvenes al explicar que "Los dos me conocen desde chiquitos". En su análisis sobre el presente de los protagonistas de los medios digitales, destacó las diferencias que percibe en sus perfiles profesionales y señaló que "Los dos son talentosos. Uno tiene más cabeza de empresario, Nico; el otro, más cabeza artística".

La dificultad de la invitada para descartar a uno de los dos hizo que el propio Listorti bromeara sobre la situación. El animador comentó que "Jamás pensé en mi vida poder poner en jaque a Susana". Sin embargo, el momento de mayor impacto llegó cuando Roccasalvo profundizó en los inicios de la carrera de Occhiato. "Nico nació en Canal 9, en Combate. Lo conozco hasta desnudo", repitió para dar pie a una anécdota de los años en los que compartían pasillos en la emisora.

Para evitar cualquier malentendido, la conductora aclaró rápidamente las circunstancias de sus dichos y describió la dinámica de trabajo de aquella época. Según su relato, "Los de Combate tenían el camarín doble, eran enormes y al lado, pegadito, estaba el mío. Ellos pasaban empapados, se tenían que cambiar, se iban sacando esos trajes de neoprene y a todos los vi en slip". Con la picardía que la caracteriza, Susana cerró el tema recordando con humor esas jornadas de grabación. "Me regocijé unos cuantos días. Eso sí que era colágeno puro. Ahora no pasa eso en Canal 9", concluyó entre risas antes de terminar eligiendo al conductor de Olga para completar el desafío.