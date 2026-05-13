Un allanamiento realizado en el barrio porteño de Villa del Parque permitió desarticular un taller textil clandestino donde 18 personas eran sometidas a condiciones de extrema precariedad y explotación laboral. El operativo se llevó a cabo este miércoles por la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Bahía Blanca al 2242.

La intervención se produjo luego de una denuncia que alertaba sobre la presencia de personas trabajando y viviendo en condiciones inhumanas dentro del domicilio, que ya había sido clausurado anteriormente, pero continuaba funcionando de manera ilegal.

Al ingresar al lugar, los efectivos encontraron a 18 personas de origen extranjero, en su mayoría provenientes de Bolivia y Perú. Según informaron fuentes oficiales, 11 de ellas son mayores de edad y 7 son menores, lo que agravó la situación detectada durante el procedimiento.

Las primeras averiguaciones indican que las víctimas se encontraban bajo un régimen laboral irregular, sometidas a extensas jornadas y condiciones indignas de alojamiento. En ese contexto, se detectó la modalidad conocida como “camas calientes”, en la que los trabajadores duermen por turnos en las mismas camas que otros ocupan durante distintas franjas horarias.

El operativo fue realizado por personal de la Agencia Gubernamental de Control junto con la División de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, en un procedimiento coordinado para intervenir ante posibles delitos de explotación laboral y trata.

Además, en el lugar trabajan equipos especializados en asistencia y contención para acompañar a las víctimas, muchas de las cuales se encontraban en situación de vulnerabilidad social y económica. También se busca determinar si existen vínculos familiares entre algunas de las personas rescatadas, dato que aún no fue confirmado oficialmente.

Hasta el momento no se reportaron detenciones, aunque la causa continúa en investigación y no se descartan imputaciones en las próximas horas. Las autoridades buscan establecer responsabilidades penales por las condiciones en las que operaba el taller y el posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

El caso vuelve a poner en evidencia la persistencia de talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajadores migrantes suelen ser víctimas de redes de explotación que operan al margen de la ley y en condiciones de extrema vulnerabilidad.