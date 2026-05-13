El Gobierno nacional oficializó una ampliación del programa Exporta Simple, una herramienta orientada a facilitar las exportaciones de pequeñas y medianas empresas argentinas mediante procesos más ágiles y menores costos operativos. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que la medida apunta a potenciar la inserción internacional de las pymes.

La iniciativa permitirá ampliar los montos máximos de exportación por operación y sumar nuevas facilidades administrativas para empresas que comercializan productos al exterior en pequeña escala. Desde el Palacio de Hacienda sostienen que el objetivo es eliminar barreras burocráticas y agilizar los procedimientos vinculados al comercio exterior.

El programa Exporta Simple había sido creado para permitir que pequeñas firmas puedan exportar mercadería utilizando operadores logísticos autorizados y evitando parte de los trámites aduaneros tradicionales. La modalidad está especialmente pensada para emprendimientos y pymes que no cuentan con estructuras complejas de comercio internacional.

Según explicó el Ministerio de Economía, los cambios buscan aumentar la competitividad exportadora y generar más oportunidades para sectores industriales, tecnológicos, textiles, alimenticios y de economías regionales. El Gobierno considera que muchas pequeñas empresas tienen capacidad exportadora pero enfrentan dificultades operativas y costos elevados para acceder a mercados externos.

Entre las modificaciones anunciadas se encuentra la ampliación del límite anual permitido para exportaciones bajo este régimen simplificado. También se incorporarán mejoras tecnológicas y mayor integración digital con organismos aduaneros y plataformas logísticas.

Caputo sostuvo que la medida forma parte del proceso de desregulación económica impulsado por la administración nacional y aseguró que el objetivo es “darle más libertad al sector privado” y facilitar la generación de divisas genuinas mediante exportaciones.

Desde el sector pyme, distintas cámaras empresarias venían reclamando una actualización del sistema debido al crecimiento de costos logísticos y a las dificultades administrativas que enfrentaban pequeños exportadores en los últimos años.

Especialistas en comercio exterior remarcan que herramientas simplificadas como Exporta Simple suelen ser utilizadas en distintos países para fomentar la internacionalización de pequeñas empresas y facilitar operaciones de menor volumen, especialmente en rubros vinculados a innovación, diseño y producción regional.

La ampliación del programa se produce además en un contexto donde el Gobierno busca fortalecer el ingreso de dólares a la economía y estimular sectores generadores de exportaciones, en medio de la necesidad de sostener reservas y consolidar el equilibrio fiscal y cambiario.