El increíble récord que Marcela Baños le quiere robar a Mirtha Legrand

Marcela Baños se define como una persona inquieta y con mucha energía que transita un presente lleno de trabajo. La conductora de Pasión de sábado brinda compañía a los argentinos cada sábado desde hace 27 años a través de la cumbia.

Sobre su realidad actual, Baños detalló que "Si tengo que hablarte de mi actualidad, te puedo decir que estoy con mucho trabajo y a full: estoy haciendo Intrusos de lunes a viernes, Pasión los sábados con sus ocho horas en vivo, y además estoy haciendo un programa de streaming, La Cumbiera, que sale los jueves a las 22 y nos asociamos con la gente de La Canchita TV. El espíritu del ciclo es una reunión de amigos y se llama La Cumbiera porque justamente es como que yo soy la cumbiera".

La presentadora analizó su trayectoria en un mundo habitado mayoritariamente por hombres tras pasar por diversas etapas. Baños repasó su historia y explicó que "Lo que pasa es que hoy ya pasaron 27 años, entonces es como que ya soy esto. Sí, obviamente que estoy vinculada. En realidad, pasé por todas las etapas. Soy la conductora de Pasión de sábado hace 27 años. Arrancó como Pasión Tropical en Canal 9, ahí estuve dos años y luego pasamos hace 25 años a América con Pasión de sábado".

Este recorrido ininterrumpido la coloca en una posición única dentro de la televisión actual. Al compararse con Mirtha Legrand por la continuidad de sus programas, la locutora se sinceró y dijo que "Es un montón y todos me dicen lo mismo, porque soy la única después de Mirtha Legrand que tiene un programa tan longevo y que lleva tantos años al aire con continuidad, sin haber cortado. El chiste con mis amigas es que voy a llegar al récord Guinness como Mirtha. ¡No sé si llego igual! Es un montón y para la tele de hoy más sobre todo".

A pesar del éxito, Marcela recordó los momentos difíciles que vivió cuando la cumbia era marginada. Al evocar sus inicios en el año 99, la conductora reveló que "Estuve en todo lo que fue el movimiento de la cumbia. Cuando arranqué, en el año 99, la cumbia era muy discriminada y tildada de grasa. Me decían: “Cuando aparecés vos, la tele chorrea grasa”. Me han llegado a decir cosas así, muy ofensivas. He sufrido bastante toda esa situación, no en lo personal pero sí veía que era como una cosa que estaba ahí, ¿viste?".