Cómo hacer canelones de acelga y muzzarella fritos sin usar el horno

Preparar una pasta rellena deliciosa ya no requiere pasar horas frente al calor de la cocina. "Los canelones fritos se transformaron en una alternativa práctica para quienes tienen ganas de comer pasta rellena pero no quieren prender el horno ni pasar demasiado tiempo cocinando".

La técnica para lograr este plato es sencilla y accesible para cualquier cocinero hogareño. "La clave está en usar la misma masa de panqueques tradicional, pero cambiar el método de cocción por fritura". Este cambio fundamental en el proceso "genera una capa crocante por fuera y un interior bien cremoso".

Para iniciar con la masa se necesitan 200 g de harina 0000, 400 cc de leche, un huevo y 2 cucharadas de aceite. El primer paso consiste en integrar bien todos los ingredientes y luego llevar la mezcla a la heladera durante 30 minutos. Pasado ese tiempo se cocinan los panqueques vuelta y vuelta en una sartén antiadherente y se reservan apilados en un plato, guardando un poco de masa cruda en una tacita para el armado final.

El relleno es el alma de la receta y combina sabores clásicos. Se utiliza un atado de acelga que debe lavarse y cortarse finamente para cocinarla en una sartén con un poco de aceite. "La acelga apenas se saltea con un poco de aceite para que conserve sabor y textura". Luego se mezcla en un bowl con 300 g de ricota, 300 g de muzzarella y 50 g de queso parmesano rallado. "La combinación de quesos ayuda a que el relleno quede húmedo y se funda bien cuando los canelones pasan por el aceite caliente".

El momento del armado requiere un pequeño secreto profesional para que la experiencia sea perfecta. "Para que no se abran durante la fritura, los bordes del panqueque se sellan con un poco de masa cruda antes de enrollarlos". Se coloca el relleno en la parte del centro inferior, se llevan ambas puntas laterales hacia el medio y se enrolla presionando bien para que no quede aire. Finalmente se cocinan en aceite caliente hasta que queden bien doradas y crocantes.