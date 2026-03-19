Revelaron qué famosa se quedó sin una amiga por traidora: "Contaba todo"

Rodrigo Lussich reveló detalles inéditos sobre el alejamiento de Luli Fernández de Socios del Espectáculo, ciclo del que se despidió el 31 de marzo de 2023. Tres años después de aquel suceso, el conductor de Intrusos utilizó la experiencia de la exesposa del abogado Cristian Cuneo Libarona para advertir a Natalí Weber, quien mantenía un prudente silencio sobre el romance de Sabrina Rojas con José Pepe Chatruc al aclarar que no era un “noviazgo”.

“Que no te pase lo que ya te dije que le pasó a Luli, que las vendió a todas las amigas y después tuvo que dejar el programa”, lanzó Lussich, mientras Adrián Pallares elogiaba los códigos de Weber comparándola con el hermetismo de Angie Balbiani respecto a Pampita.

El periodista explicó que la situación de Fernández se volvió insostenible debido a la pérdida de confianza de su entorno y de sus vínculos comerciales. “Luli Fernández empezó a contar todos los chimentos de las amigas y ellas no le hablaban más. Entonces, Luli se tuvo que ir de Socios porque había perdido marcas y amigas. Todo había perdido”, señaló sobre la encrucijada que vivió la panelista.

A pesar de la crudeza del relato, Lussich concluyó entre risas cómplices que “la queremos a Luli, pero hizo bien, se fue. Era un mundo que la perjudicaba”. Hoy, separada y madre de Indalecio, de 7 años, la modelo bajó su perfil para dedicarse a realizar entrevistas a mujeres.