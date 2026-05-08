A poco más de un mes de la muerte de Ángel, el niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, su padre, Luis López, denunció penalmente a la psicóloga Jennifer Leiva, quien participó en el proceso de revinculación con su madre, Mariela Altamirano.

La presentación fue realizada junto a su abogado, Roberto Castillo, y apunta a determinar posibles responsabilidades en el accionar profesional que derivó en la restitución del menor al cuidado materno en 2025.

Según la denuncia, la psicóloga formaba parte del equipo del Servicio de Protección de Derechos que monitoreaba la situación del niño y elaboró informes que habrían sido determinantes en la decisión judicial de revinculación. La defensa del padre sostiene que ese accionar podría constituir negligencia o incumplimiento de deberes.

En paralelo, se difundieron audios en los que López advertía sobre la situación de su hijo antes del desenlace fatal. En esas grabaciones, el padre llegó a expresar su temor por la seguridad del niño y cuestionó el proceso de intervención institucional.

La causa por la muerte de Ángel continúa en investigación y tiene como principales imputados a su madre y a la pareja de ella, mientras crece la polémica sobre el rol de los organismos intervinientes y las decisiones que antecedieron al hecho.

El caso generó fuerte conmoción y reabrió el debate sobre los mecanismos de protección de la infancia, la responsabilidad de los equipos técnicos y el funcionamiento del sistema judicial en situaciones de revinculación familiar.