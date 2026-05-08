Invertir $1.300.000 en un plazo fijo a 30 días en la Argentina genera actualmente una ganancia aproximada de entre $19.000 y $21.000, dependiendo del banco y la tasa aplicada. Con estos valores, el monto final al vencimiento ronda los $1.319.000 a $1.321.000.

El cálculo se basa en tasas nominales anuales (TNA) que hoy se ubican en torno al 18% al 19% en los principales bancos del país, tras sucesivas bajas en el rendimiento de estos instrumentos.

Como referencia, un depósito de $1.000.000 a 30 días genera cerca de $15.000 de interés, lo que equivale a un rendimiento mensual de alrededor del 1,5%. Esto permite proyectar el rendimiento proporcional para montos mayores como $1.300.000.

La rentabilidad final puede variar según la entidad financiera. Algunos bancos ofrecen tasas levemente superiores, cercanas al 20% o más, lo que mejora el resultado mensual, mientras que otros se mantienen por debajo, reduciendo la ganancia.

A pesar de seguir siendo una opción de bajo riesgo y fácil acceso, el plazo fijo muestra rendimientos acotados en el contexto actual. Incluso, especialistas advierten que la ganancia puede quedar por debajo de la inflación mensual, lo que impacta en el poder adquisitivo real del dinero invertido.

En este escenario, el plazo fijo continúa siendo una herramienta elegida por quienes priorizan seguridad y previsibilidad, aunque con retornos más bajos que en períodos anteriores.