El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió no responder preguntas durante la conferencia de prensa prevista en Casa Rosada este viernes a las 14hs, en un contexto de fuerte polémica por las denuncias sobre su patrimonio. En su lugar, las consultas de los periodistas serán atendidas únicamente por dos funcionarios del Gobierno.

La medida genera cuestionamientos debido a que se esperaba que el funcionario brindara explicaciones públicas tras las recientes críticas y pedidos de aclaración sobre su situación patrimonial. En los días previos, incluso se había anticipado que podría dar respuestas directas a la prensa.

La decisión de evitar el intercambio con periodistas marca un cambio en la dinámica habitual de las conferencias, donde el jefe de Gabinete suele ocupar un rol central en las respuestas. En este caso, su participación se limitará a una exposición inicial, delegando el contacto directo con la prensa.

El contexto político suma tensión al episodio, ya que Adorni se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, lo que elevó la expectativa sobre sus declaraciones públicas. La falta de respuestas directas podría profundizar el debate sobre la transparencia y el acceso a la información.

La conferencia se realizará en Casa Rosada y forma parte de la agenda oficial del Gobierno, aunque la modalidad elegida vuelve a poner el foco en la relación entre el Ejecutivo y la prensa en medio de un escenario político sensible.