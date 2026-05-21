Revelaron si Wanda Nara se robó el Martín Fierro a mejor conductora

Nancy Duré decidió compartir su visión sobre los resultados de los premios Martín Fierro 2026, poniendo el foco en la estatuilla que recibió Wanda Nara. La panelista analizó los entretelones de la votación y se animó a mirar hacia el futuro de la televisión argentina, que transita su año 28. En medio del debate sobre los ganadores, la periodista hizo una observación especial sobre otra de las grandes figuras del espectáculo nacional.

Al referirse a la competencia y las posibilidades de los nominados, Duré fue muy clara sobre la situación de una diva en particular. "Con respecto a Moria Casán, que está haciendo un excelente trabajo, el año pasado sólo estuvo un mes al aire, por eso la veo con más chances para el año que viene", aseguró la comunicadora al explicar por qué la One no se llevó el premio mayor en esta ocasión.

La revelación de estos detalles busca explicar la lógica detrás de los galardones de la farándula, donde el tiempo de permanencia en pantalla juega un rol fundamental para los votantes.