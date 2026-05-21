Un equipo internacional de arqueólogos sorprendió al mundo tras descubrir una antigua ciudad enterrada que permaneció oculta durante siglos y que ahora podría cambiar buena parte de lo que se sabía sobre una de las civilizaciones más antiguas. El hallazgo incluye restos de construcciones monumentales, sistemas urbanos avanzados y evidencias de conocimientos astronómicos que desconciertan a los especialistas.

Según detallaron los investigadores, la ciudad fue localizada gracias a nuevas tecnologías de escaneo subterráneo y relevamientos con sensores de alta precisión. Bajo capas de sedimentos y vegetación aparecieron calles, templos y estructuras ceremoniales que habían permanecido intactas durante más de mil años. Los expertos aseguran que el descubrimiento podría obligar a revisar las teorías sobre el desarrollo político y social de esa cultura.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la complejidad de las edificaciones. Los arqueólogos encontraron espacios vinculados a la observación astronómica y al control de recursos naturales, algo que demuestra un nivel de organización mucho más avanzado del que se creía hasta ahora. Investigaciones recientes sobre la civilización Caral ya habían revelado estructuras relacionadas con fenómenos astronómicos y planificación urbana sofisticada.

Además, el hallazgo abre nuevos interrogantes sobre las conexiones comerciales y culturales entre distintos pueblos antiguos. Algunos especialistas sostienen que la ciudad pudo haber sido un centro estratégico de intercambio y conocimiento, mientras otros creen que todavía queda una enorme parte del asentamiento bajo tierra.

Las excavaciones recién comienzan y los investigadores estiman que pasarán años hasta comprender la verdadera magnitud del descubrimiento. Sin embargo, ya lo consideran uno de los hallazgos arqueológicos más impactantes de los últimos tiempos por el potencial que tiene para modificar la historia conocida de esa civilización.