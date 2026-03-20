El predio El Bosque, ubicado en la intersección de Lemos y Chino Saldaño, en el corazón de Villa Krause, se transformó este viernes en una verdadera fábrica de sueños del Monumental. El Club Atlético River Plate desembarcó en San Juan para realizar una jornada de captación de talentos que desbordó todas las expectativas, convocando a cientos de pequeños futbolistas que llegaron desde los 19 departamentos con un solo objetivo: vestir la banda roja.

La mirada del captador: ¿Qué busca River?

En diálogo exclusivo con DIARIO HUARPE, el entrenador y captador oficial de River, Luis Pereyra, explicó la filosofía de estas visitas al interior del país. "Hacía mucho tiempo que River no venía a San Juan, y esta será una de las dos o tres visitas que haremos este año. River es un convocante permanente porque los chicos saben que el club camina el interior buscando ese 'trabajito de hormiga' para llegar al éxito", señaló el DT.

Muchos chicos fueron con camiseta del Millonario y con el apoyo de sus familias. FOTO SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE

Respecto a las condiciones técnicas que se evalúan en el campo, Pereyra fue contundente: “Lógicamente, lo primero que miramos es la técnica individual, la picardía por desmarcarse, pedir la pelota y el carácter. Hoy el fútbol cambió, tiene una marcha más y hay que adecuarse a cómo se juega en el mundo. River tiene que preparar jugadores para exportar”.

El rol de la familia y el municipio

La logística, coordinada por la Secretaría de Deportes de Rawson, permitió contener a una masa de entre 800 y 900 aspirantes. Hermes Poblete, titular del área, destacó: "Estamos en un promedio de 300 chicos por categoría. La jornada se dividió en dos etapas: por la mañana las categorías 2013 a 2015, y por la tarde los más pequeños, desde la 2016 hasta la 2019".

Más de 800 chicos participaron de la captación de talentos. FOTO SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE

Poblete también dejó un mensaje para los padres que colmaron las tribunas del predio: “Tienen que entender que ellos cumplen una función: traerlo, anotarlo y disfrutar de su hijo. No hay que llenarlos de miedo o presión, porque al chico así no le va a ir bien. Lo más lindo es sentarse a un costadito y verlos disfrutar”.

Pequeños con sueños gigantes

Entre pecheras y pelotas, los protagonistas hablaron con DIARIO HUARPE sobre sus ídolos y expectativas. Mateo (10), delantero de Unión de Villa Krause e hincha fanático del Millonario, confesó que su referente actual es Franco Mastantuono. Por otro lado, Yair (11), también del Azul, eligió al histórico Juanfer Quintero como su modelo a seguir.

“Mi mamá me levantó temprano y me dijo: 'Vamos que está la prueba'. No hubo quejas para despertarse. Es mi sueño quedar en River”, contó Santino (10), quien juega de extremo izquierdo y, a pesar de su corta edad, tiene como ídolo máximo a Enzo Francescoli.

El camino a Buenos Aires

El proceso no termina en la tarde de este viernes. Según explicaron desde la delegación del Millonario, los chicos que logren destacarse entrarán en un plan de entrenamiento específico en la escuela que River posee en San Juan durante un periodo de 15 a 20 días. Si el informe de seguimiento es positivo, los talentos sanjuaninos serán citados directamente a Buenos Aires para realizar la prueba definitiva en las instalaciones del club en Núñez.

El dato

La prueba tiene dos etapas: una que es de 2014 a 2013, 2014 a 2015, que fue turno mañana. Luego, la segunda, a partir de las 16, empiezan las pruebas de categorías 2016 a 2019. Los chicos pueden llegar al predio El Bosque y anotarse.