Las mejores películas de Chuck Norris para recordar su gran legado

La noticia de la partida de Chuck Norris sacudió a Hollywood y a millones de fanáticos en todo el mundo. El actor, reconocido por sus patadas voladoras y un carisma de temple inquebrantable, se estableció como un mito de la cultura pop al marcar a fuego el género de acción con su estilo inconfundible.

Para homenajear su trayectoria, la plataforma IMDb (Internet Movie Database) destaca las diez mejores películas de su explosiva carrera según la elección de los usuarios.

El listado comienza con Mr. Karate, el destructor (1981), calificada con 5.6, donde un policía encubierto de San Francisco busca vengar a su compañero desmantelando una red de drogas de las tríadas chinas.

En el noveno puesto se ubica Marcado para morir (1982), con 5.6, que narra la defensa de un guardia de casino frente a la mafia de Hong Kong, seguida de La calle del terror (1988), con 5.2, donde el detective Danny es acechado por un criminal que escapó tras tres años justo cuando el protagonista está por ser padre.

El séptimo lugar, con 5.1 y 8.600 votos, es para la comedia de aventuras Firewalker (1986), donde Norris busca un tesoro mítico junto a Louis Gossett Jr., mientras que Code of Silence (1985) obtuvo un 6.1 con 11.000 votos por su trama sobre un policía de Chicago enfrentado a la corrupción interna y una guerra de pandillas.

El quinto puesto es para Camino al infierno (1994), con 4.8 y dirigida por su hermano Aaron Norris, sobre dos oficiales de Chicago que encuentran un antiguo demonio tras investigar un asesinato. En la cuarta posición sobresale El dragón (1972), el filme mejor puntuado con 7.1 y 44.000 votos, donde el actor defiende un restaurante en Italia junto a Bruce Lee.

El podio lo ocupa el coronel Braddock en Prisioneros de guerra (1984), con 5.5 y 18.000 votos, en una misión en Vietnam, y un Ranger de Texas contra un capo narco interpretado por David Carradine en McQuade, el lobo solitario (1983), calificada con 6.3.

Finalmente, el primer puesto con 5.7 y 24.000 votos es para La fuerza Delta (1986), dirigida por Menahem Golan, sobre una unidad de élite rescatando un avión secuestrado por terroristas. Estas obras llenas de coraje garantizan un lugar eterno para el actor en la historia del cine.