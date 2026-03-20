Se reveló la verdad de la pelea a muerte entre María Becerra y Emilia Mernes

La tensión en el espectáculo musical argentino crece entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes en un escenario donde todo es celo y competencia. El conflicto puntual entre La Nena de Argentina y Memi se remonta a octubre de 2024, antes de sus presentaciones en River y Vélez.

El streamer Martín Cirio brindó detalles sobre la disputa por los estadios, explicando que María iba a hacer dos Vélez en octubre de 2024. Emilia se enteró y llamó a la gente de Vélez para que se los den de baja a María porque ella quería esa fecha y porque iba a hacer cuatro; que si no, no los iba a hacer.

Tras esta situación, se los dan de baja a María y se queda con sus fecha, y decide hacer los River. Según el relato, la confrontación escaló cuando ahí es cuando Emilia se los quiere dar de baja pagándole más al equipo de María. En medio de este escándalo, trascendió una conversación íntima entre Tini y María sobre Emilia donde se afirmó que una de las cantantes se hartó del caretaje.