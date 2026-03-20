Cinco empresas pujan por el plan de mejora del servicio eléctrico en Calingasta

Este viernes 20 de marzo se concretó un paso fundamental para el desarrollo energético del departamento Calingasta. En la sede del E.P.R.E. (Ente Provincial Regulador de la Electricidad), se llevó a cabo la apertura de los Sobres Nº 1 correspondientes a la Licitación Pública Nacional N° 01/26, denominada “Plan de Obras para la Mejora de la Calidad del Servicio en el Departamento Calingasta”.

El acto estuvo presidido por el Directorio del organismo, integrado por el Presidente Interino, Ing. Raúl López, y el Vicepresidente, Dr. Ing. Roberto Ferrero. La transparencia del proceso contó con la fiscalización de la Dra. Florencia Menechelli, Escribana Adscripta de la Escribanía Mayor de Gobierno.

Cinco empresas en carrera

La convocatoria nacional despertó un fuerte interés en el sector privado, logrando la presentación de cinco oferentes que buscan ejecutar las tareas de infraestructura en el departamento cordillerano. Las firmas que presentaron sus propuestas son: Sowic S.A, Argencobra S.A, Opelmec S.A. ,Sinec S.A / Reserv (Unión Transitoria) y Sergio Chiconi SRL

Impacto en todo el departamento

El plan de obras tiene un alcance integral y está diseñado para transformar la estabilidad y calidad del suministro en puntos críticos como la Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y localidades cercanas. El crecimiento poblacional y turístico de la zona ha vuelto prioritario este refuerzo en el sistema eléctrico.

Próximos pasos

Tras la apertura de este primer sobre, los especialistas técnicos del E.P.R.E. iniciarán ahora un exhaustivo proceso de análisis y evaluación de las propuestas de cada uno de los oferentes.

Una vez que se determine qué empresas cumplen con todos los requisitos de capacidad técnica, se procederá en una fecha a confirmar a la apertura del Sobre N° 2, el cual contiene las ofertas económicas que definirán finalmente quién se hará cargo de los trabajos en el suelo calingastino.