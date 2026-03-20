El Teatro Municipal de San Juan se prepara para recibir una propuesta que rompe con los moldes tradicionales. Este sábado 21 de marzo, a las 21:30, el trío Vox Popurri, integrado por Judith Morales, Tamara Pralo y Camila Suero, presentará por primera vez en la provincia su espectáculo "Fanfarria". En una charla exclusiva con DIARIO HUARPE, las artistas adelantaron los detalles de una obra que combina música, humor y una pizca de complicidad con el público.

Mucho más que canciones

Lo que nació como un proyecto musical en redes sociales hoy se ha transformado en una pieza teatral completa. "Estamos muy contentas de estar en San Juan por primera vez. Traemos 'Fanfarria', que es música y humor con formato de sketch, donde pasa de todo", explicaron las protagonistas. La obra no solo recorre diversos estilos musicales, sino que cuenta con un guion que atraviesa toda la función, sumando coreografías y canciones de autoría propia.

"Nuestra identidad es mezclar estilos que por ahí no se encontrarían juntos. Es una propuesta para todo el mundo; puede venir desde un niño hasta un adulto y disfrutarlo por igual", señalaron, resaltando el carácter inclusivo de su humor. "Estamos muy agradecidas de que esto que empezó siendo música, y empezaron siendo solamente canciones, hoy es muchísimo más que eso, es una propuesta teatral, con una historia, un guión que atraviesa toda la obra, es muy divertido", destacaron.

El éxito del boca en boca

Con el carisma que las caracteriza en plataformas como Instagram y TikTok, las chicas bromearon sobre su llegada a la tierra del sol y del buen vino: "Nos dijeron que se cultivan tomates por acá, así que tenemos miedo", bromearon las artistas. "Esperamos que les guste lo que hacemos, no se van a arrepentir, se van a divertir", afirmaron.

Más allá de los chistes, el trío llega respaldado por exitosas temporadas en Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba y Uruguay. "Lo que nos sirve realmente es el boca en boca. Nos pasa que vienen el viernes y nos dicen 'mañana vuelvo pero con mi tía'. Eso nos hace muy felices porque hacemos esto con mucho amor", confesaron.

Una cita para todo público

Conscientes de la situación actual, las integrantes de Vox Popurri destacaron que el show busca ser una opción accesible para los sanjuaninos. "Hay un montón de formas de que las entradas sean accesibles. En Entrada Web pueden ver que hay hasta tres cuotas sin interés con todos los bancos. Es una oportunidad para ver una propuesta diferente", invitaron.

La cita es este sábado 21 de marzo, en una única función que promete risas y emoción a granel. "Aunque no nos conozcan, dale, tírense a la pileta. Les prometemos que lo daremos todo para que se diviertan", cerraron las artistas que buscan conquistar el corazón de San Juan.

Entradas

Para la función en San Juan, los valores son:

Entrada Preventa

Platea Baja – Filas 01 a 07: $28.000

Platea Baja – Filas 08 a 12: $22.000

Platea Baja – Filas 13 a 16: $20.000

Entrada General

Platea Baja – Filas 01 a 07: $35.000

Platea Baja – Filas 08 a 12: $30.000

Platea Baja – Filas 13 a 16: $25.000

Dato

El espectáculo “Fanfarria” debutó en 2024 en el complejo teatral Cuatro Elementos de Mar del Plata, con siete funciones agotadas y más de 400 espectadores.