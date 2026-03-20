Es un hecho. Tras la frustrada Finalissima contra España, la Selección Argentina finalmente definió su hoja de ruta para la presente doble fecha FIFA de marzo. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, a las 20:15 horas, en el Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera.

El anuncio oficial llegó a través de las redes del vigente campeón del mundo y bicampeón de América: "En las próximas horas se darán a conocer los rivales para los dos partidos amistosos del equipo de Lionel Scaloni en esta doble fecha FIFA de marzo", anticipó la AFA, aunque el duelo ante los africanos ya es una certeza.

Un banco de pruebas para Scaloni

Si bien Mauritania ocupa el puesto N° 115 del ranking FIFA y no representa la exigencia de jerarquía que hubiese significado enfrentar a una potencia europea, el encuentro le servirá estratégicamente al cuerpo técnico. A menos de tres meses para el inicio del Mundial 2026, Scaloni busca ensayar variantes, ajustar piezas y consolidar el equipo ideal en una ventana que prioriza el rodaje del plantel.

La incógnita del segundo rival

Mientras el primer choque está sellado, el duelo pautado para el 31 de marzo sigue siendo un rompecabezas. Desde la calle Viamonte no descartan a Guatemala, aunque la logística es compleja: el seleccionado centroamericano tiene un compromiso previo ante Argelia en Italia y, por reglamentación FIFA, no se permite jugar en dos continentes distintos en una misma ventana. No obstante, en la AFA son optimistas y esperan una autorización especial para que los guatemaltecos viajen a Buenos Aires.

El búnker de Ezeiza se pone en marcha

Una vez liberados por sus respectivos clubes europeos, los futbolistas convocados empezarán a aterrizar en el país entre el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Los entrenamientos se llevarán a cabo en el predio de Ezeiza, bajo las órdenes de Scaloni, con la mira puesta en llegar de la mejor forma a la cita mundialista.

Con La Bombonera como escenario confirmado para ambos duelos, los hinchas argentinos podrán volver a ver de cerca a los campeones antes del gran desafío del año.