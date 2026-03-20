En un acto que reafirma el compromiso de la gestión municipal con las instituciones civiles del departamento, el intendente de Jáchal, Dr. Matías Espejo, suscribió una nueva Acta Acuerdo con las autoridades del Aeroclub de Frontera Jáchal. El convenio no solo garantiza la operatividad de la histórica entidad, sino que pone sus recursos al servicio directo de la comunidad en situaciones críticas.

Un ala solidaria para el departamento

El objetivo principal de este acuerdo es actualizar el apoyo financiero que el municipio brinda a la entidad, permitiendo coordinar esfuerzos para tareas de beneficio social y sanitario. El documento fue rubricado junto al presidente del Aeroclub, Oscar Cueli, y el secretario, Carlos Sarrasqueta, bajo los lineamientos de la Ordenanza Municipal N° 2639.

Esta normativa busca dar previsibilidad y sustento a una institución que posee una trayectoria ininterrumpida en el norte sanjuanino desde su fundación en 1946.

Avión y predio a disposición

Uno de los puntos más destacados del acta es el compromiso de colaboración mutua que se formalizó. A partir de este acuerdo, la aeronave Cessna 182 (matrícula LV-HXD) y el predio de aviación de la institución quedan formalmente a disposición del municipio de Jáchal.

Esta articulación técnica permitirá la realización de actividades solidarias y, fundamentalmente, operativos de asistencia ante situaciones de emergencia o necesidades sanitarias urgentes, reforzando la capacidad de respuesta del departamento ante contingencias donde la velocidad del traslado aéreo es vital.

Fortalecer la conectividad

Desde la gestión municipal destacaron que la base de este convenio es el espíritu de colaboración y buena fe. "Fortalecer nuestro Aeroclub es también fortalecer nuestra conectividad y nuestra capacidad de ayudar a los vecinos cuando más lo necesitan", señalaron tras la firma.

Con este paso, Jáchal asegura que su infraestructura aérea sea una herramienta activa de desarrollo social, garantizando que el cielo jachallero sea una vía de auxilio y presencia estatal para quienes habitan el departamento.