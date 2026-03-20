Cómo hacer las mejores tarteletas de calabaza y choclo

Jimena Monteverde, una de las figuras más queridas de las redes sociales y conductora de "La cocina rebelde" por Canal Trece, presentó una opción rápida para comer sano. Al revelar la receta de tarteletitas de calabaza y choclo mediante la cuenta de Dia Argentina, la chef anunció que es «el nivel de simplicidad que no sabías que necesitabas» e «ideales para esos días donde querés algo casero pero sin pasar horas en la cocina».

La propuesta requiere ocho tapas de empanada, tres rodajas de calabaza, media lata de choclo amarillo, un huevo, una cucharada grande de queso crema sin lactosa, sal, pimienta y cebollita de verdeo cortada finita. En el instructivo para sus millones de seguidores, Jimena detalló: «cortar la calabaza en cubitos. Colocar en una placa con aceite, condimentar y llevar al horno hasta que estén tiernas. Pincelar con aceite una placa de muffins y colocar las tapas de empanada».

Sobre el tramo final, la experta explicó: «una vez listas las calabazas, retirar y volcar en un bowl. Agregar el choclo, la cebolla de verdeo, el queso crema, 1 huevo y condimentar a gusto». Tras indicar que se debe «mezclar y rellenar las tapas», Jimena Monteverde, contenta con el resultado, recomendó «llevar a horno fuerte hasta que el relleno esté firme» para lograr un resultado rico y saludable.