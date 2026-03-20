Allanaron las sedes de la AFA en Viamonte y Ezeiza por orden de la Justicia

La calma habitual de la casa del fútbol argentino se vio sacudida este viernes por un fuerte operativo judicial. Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, efectivos de la Prefectura Naval Argentina allanaron las dos sedes más emblemáticas de la AFA: el histórico edificio de la calle Viamonte, en Capital Federal, y el predio "Lionel Andrés Messi" en Ezeiza.

Bajo la lupa: Contratos y una quinta millonaria

El objetivo principal de los procedimientos fue la búsqueda de los contratos firmados entre la entidad madre del fútbol local y la compañía TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni y Erica Gillete. Esta firma posee la representación de los negocios de la Selección Argentina en el exterior.

La investigación intenta determinar si existe vinculación entre estos contratos y los fondos utilizados para la compra de una lujosa quinta en Pilar, valuada en 17 millones de dólares. La sospecha judicial apunta a que dirigentes de la calle Viamonte habrían adquirido dicha propiedad a través de presuntos testaferros, utilizando dinero proveniente de los negocios de la Albiceleste.

La respuesta oficial de la AFA

Poco después de que trascendieran las imágenes de los uniformados ingresando a las dependencias, la AFA emitió un comunicado oficial buscando bajarle el tono a la situación. Según la entidad, no se trató de allanamientos compulsivos, sino de una entrega voluntaria de documentación.

“Se trató de una requisitoria de información en el marco de actuaciones legales en curso”, señalaron textualmente desde el organismo rector. Sin embargo, fuentes judiciales ratificaron que la orden de presentación de la documentación fue librada por el juez González Charvay ante la necesidad de resguardar material contable clave para la causa.

Una causa que crece

El magistrado González Charvay es quien lleva adelante el expediente principal por la propiedad de Pilar. Con los operativos de hoy, la Justicia busca cerrar el círculo sobre la documentación administrativa y contable vinculada a los supuestos delitos precedentes que dieron origen a la millonaria compra inmobiliaria.

La recolección de pruebas en Ezeiza y Viamonte marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre la dirigencia del fútbol y los tribunales federales, en un año clave para la estructura institucional de la asociación.