El paso a paso para preparar la tarta viral de jamón y queso

La tendencia de sumar papas a platos clásicos alcanzó a las preparaciones de horno porque “las papas llegaron a la pizza, a la pasta... y ahora a la tarta”. Lo que antes “parecía una cosa de locos” se convirtió en una realidad culinaria que rápidamente “se multiplicó en las redes sociales y es que realmente dan ganas de probarla”.

Esta preparación utiliza “pesos pesados” como el dúo de 150 gramos de jamón cocido y 150 gramos de queso al gusto para lograr que “las papas suman textura, abundancia y sabor a un plato básico”.

Para iniciar, “solo hay que animarse y ponerse a pelar unas pocas papas”, específicamente tres unidades medianas o grandes. El primer paso consiste en cortarlas en cubos y hervirlas en agua fría durante 15 minutos para que se ablanden sin deshacerse.

El secreto del crocante es condimentarlas con aceite, sal, pimienta negra, dos cucharadas de queso rallado y 60 gramos de pan rallado, mezclando todo con una espátula. Luego, se debe forrar un molde con una tapa de masa de hojaldre, pincharla con un tenedor y agregar el jamón, el queso y las papas por encima.

Antes de la cocción, se añade un chorrito de aceite y un “generoso espolvoreo de queso rallado” en la superficie. Es necesario sellar los bordes de la masa, pincelarlos con una yema de huevo y sumar semillas al gusto para llevar al horno a 180 grados durante 20 o 25 minutos.

Como consejos finales, se sugiere utilizar fiambres que no sean excesivamente salados y se recuerda que “las papas sí o sí deben cocinarse antes de ponerlas sobre la tarta”, ya sea hervidas o al vapor. El resultado es una “capa de papas que se gratinan y adquieren un aspecto muy tentador”.