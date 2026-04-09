En un contexto económico que exige precisión en las cuentas públicas, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezó el acto de presentación de la nueva movilidad que se integra al parque automotor del departamento. Se trata de la unidad número 26 adquirida bajo su gestión, un vehículo de última tecnología con capacidad para 19 pasajeros que cumplirá funciones polivalentes en el municipio.

En diálogo exclusivo con DIARIO HUARPE, el jefe comunal subrayó el desafío que representa realizar este tipo de inversiones actualmente. "La verdad que es un esfuerzo importante porque en tiempos complejos, en tiempos difíciles, los recursos municipales son muy escasos", afirmó el mandatario, quien explicó que el secreto reside en la administración de prioridades.

Las autoridades presentaron el vehículo en la puerta del municipio. FOTO DIARIO HUARPE

"Agudizamos mucho el ingenio, tratamos de administrar prioridades como nos pide el gobernador permanentemente, optimizando los recursos y haciendo una ingeniería financiera para ver cómo llegar con más obras y mejores servicios", detalló Miodowsky.

Un uso social y operativo

El intendente presentó la unidad 26 de la flota oficial. FOTO DIARIO HUARPE.

Consultado sobre el destino que tendrá el nuevo vehículo, el intendente destacó que, si bien tiene un diseño dual para adaptarse a distintas necesidades, el foco estará puesto inicialmente en el área social. "Se va a usar en primer lugar para adultos mayores, para traslados a excursiones y demás; también para el área de servicios. Era una necesidad imperiosa que teníamos de otra movilidad de este tipo", precisó.

Crecimiento del parque automotor

El acto se desarrolló en avenida Libertador. FOTO DIARIO HUARPE

Con esta incorporación, el municipio alcanza las 26 unidades adquiridas con fondos propios desde el inicio de la presente gestión. Miodowsky, con un tono distendido al referirse a las prestaciones técnicas del vehículo, no descartó nuevas compras para lo que resta del año, aunque se mantuvo cauteloso.

"Siempre se puede adquirir más, hay que ver cómo hacemos. Vamos viendo la necesidad y tratando de resolver las situaciones que se presentan día a día", señaló. En ese sentido, puso como ejemplo la recuperación de maquinaria existente: "Capaz que actualmente le digo que hace falta una retroexcavadora y capaz que arreglamos una que ya tenemos y no hace falta comprarla; en eso estamos", cerró.