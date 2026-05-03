El TN Clase 2 definió sus series y Bastidas es el gran candidato

El Circuito San Juan Villicum es el escenario de una jornada electrizante de automovilismo. En el marco de la cuarta fecha del Campeonato 2026, la Clase 2 del Turismo Nacional disputó sus tres series clasificatorias, dejando el terreno listo para la gran final del Gran Premio San Juan Gobierno – Copa Banco San Juan.

Exequiel Bastidas se llevó todos los flashes al adjudicarse la segunda serie, que resultó ser la más rápida de la mañana. Al mando del auto del Ale Bucci Racing, el piloto estableció una diferencia abismal de casi seis segundos sobre su perseguidor, Andrés Calderón, asegurándose el primer cajón de salida para la final.

Vitar dio el golpe en la primera

La actividad comenzó con el triunfo de Tomás Vitar en la batería inicial. El mendocino aprovechó una gran largada para superar al poleman, Franco Bodrato Mionetto, quien tuvo un sábado complicado tras un toque con Braian Reinoso que lo relegó al quinto puesto. Renzo Blotta terminó segundo, pese a una persistente estela de humo en su vehículo, mientras que la serie sufrió la interrupción del auto de seguridad por un despiste múltiple.

Coltrinari, el último ganador

En la tercera y última serie, el protagonismo fue para Francisco Coltrinari, quien se impuso con autoridad para cerrar el trío de ganadores de la mañana. Gracias a su registro, el piloto largará en la primera fila junto a Bastidas, desplazando a Vitar a la segunda línea de partida.

Horario de la gran final

Toda la expectativa está puesta en lo que sucederá en la pista albardonera. La final de la Clase 2 está programada para las 12:55 horas, con una duración de 15 vueltas o un máximo de 35 minutos.

Orden de primeros puestos de partida para la final:

Exequiel Bastidas (Serie más rápida)

Francisco Coltrinari

Tomás Vitar