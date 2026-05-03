Un violento episodio sacudió la tranquilidad de Capital. Un hombre de 39 años, de apellido Saso, fue detenido tras una peligrosa persecución que incluyó amenazas directas con un arma de fuego hacia el personal policial que intentaba identificarlo.

Fuentes policiales informaron que todo comenzó cuando el operador de turno del CISEM comisionó a un patrullero a calle Pringles, cerca de Pedro de Valdivia, tras recibir denuncias sobre un sujeto armado que vestía buzo claro y pantalón oscuro.

Al llegar a la zona del Lateral Este de Avenida Circunvalación y Conector Sur, los efectivos divisaron al sospechoso, quien efectivamente empuñaba un objeto similar a un arma de fuego. Al notar la presencia de los uniformados, el hombre emprendió una veloz huida por un descampado hacia el interior de un barrio.

En medio de la persecución, un policía descendió del móvil para darle la orden de detención, pero el sujeto hizo caso omiso. Antes de ingresar a un domicilio en la intersección de calles Sarassa y Sebastián Delcano, el sospechoso apuntó con el arma hacia la integridad física del efectivo, poniendo en riesgo su vida.

Finalmente, el hombre intentó escapar subiendo a los techos de las viviendas lindantes, pero terminó descolgándose y fue interceptado por los agentes en el lugar.

En el operativo intervino el Sistema Acusatorio, bajo la supervisión del ayudante fiscal Dr. Jorge Salinas, quien dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia. Saso quedó imputado por "Lesiones leves (dos hechos) y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego", permaneciendo alojado en los calabozos de la sede policial.