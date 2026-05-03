El San Martín de Alejandro Schiapparelli atraviesa un momento de confianza y este domingo buscará ratificarlo en Buenos Aires. Desde las 15, el Verdinegro se medirá ante Colegiales en Munro, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Primera Nacional, bajo el arbitraje de Joaquín Gil.

Tras un inicio irregular, el conjunto de Concepción parece haber encontrado el rumbo. Viene de ganarle con autoridad a Midland y a Quilmes, resultados que le permitieron escalar hasta la novena posición de la tabla con 13 unidades. Ahora, el objetivo es encadenar la tercera victoria consecutiva para meterse de lleno en la zona de clasificación.

Equipo que gana no se toca

Fiel a la máxima futbolera, el DT Alejandro Schiapparelli pondría en cancha a los mismos protagonistas que vencieron al Cervecero la fecha pasada. El equipo sanjuanino saltará al césped con el esquema que le devolvió la solidez defensiva y el peso ofensivo.

La formación confirmada es: Díaz Robles; Murillo, Aguilera, Cocca, Zuliani; Hachen, Pelaitay, González, Jaurena; Fúnez e Iachetti.

El rival: un Colegiales necesitado

En la vereda de enfrente está el "Tricolor", que atraviesa un presente complicado en el certamen. Los dirigidos por Leonardo Lemos ocupan el penúltimo lugar con apenas 9 puntos. A pesar de su posición, vienen de rescatar un empate sin goles en su visita a Nueva Chicago en Mataderos, lo que indica que será un rival duro que necesita sumar imperiosamente ante su gente para salir del fondo.

San Martín sabe que una victoria en condición de visitante lo dejaría muy cerca de los punteros, en una categoría donde la regularidad es la clave para pelear por el ascenso.