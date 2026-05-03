Un hombre de 50 años, identificado como Frías, fue detenido luego de ser sorprendido intentando llevarse un tractor y una bolsa de ajos de una finca en Pocito. El sujeto quedó a disposición de Flagrancia.

Fuentes policiales confirmaron que el incidente tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre calle Joaquín Uñac, en el tramo comprendido entre Callejón Roger Balet y Calle 12. Fue el propio dueño del predio, un hombre de 63 años, quien dio aviso a las autoridades tras encontrar al sospechoso dentro de su galpón.

Ante el alerta de Trueno Halcón, personal policial de las Unidades Operativas La Rinconada, Cruce de los Andes y Quinto Cuartel se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos. Al llegar, los efectivos constataron que el sujeto ya tenía en su poder el tractor y aproximadamente 5 kilos de ajo que había sustraído del interior del depósito.

Dada la claridad del hecho, se dio intervención inmediata a la UFI Flagrancia. En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal, Dr. Emiliano Usin, quien entrevistó al damnificado, oriundo del Barrio Don José y, tras consultar con el fiscal de turno, dispuso el inicio del procedimiento especial para este tipo de delitos.

El detenido fue trasladado a la sede policial y enfrentará cargos por el intento de robo en perjuicio del trabajador rural pocitano.