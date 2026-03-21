River Plate consiguió un crédito internacional de hasta 100 millones de dólares para financiar la ampliación y el techado del estadio Monumental, en lo que representa un acuerdo inédito para una institución deportiva en la Argentina.

El financiamiento fue acordado con organismos multilaterales como BID Invest y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que aportarán el dinero en partes iguales. El préstamo tendrá un plazo de diez años, con tres de gracia, lo que permitirá al club comenzar a pagarlo una vez que la obra genere ingresos.

La inversión estará destinada a una de las obras más ambiciosas en la historia del fútbol argentino: el techado completo del estadio y la ampliación de su capacidad hasta unos 101 mil espectadores, lo que lo convertiría en uno de los recintos más grandes del mundo.

El proyecto también contempla mejoras en infraestructura social, educativa y deportiva, incluyendo el desarrollo del Instituto River y la residencia juvenil. Además, el club prevé destinar parte de los ingresos adicionales que genere el estadio a programas sociales y becas.

Desde la dirigencia destacaron que se trata de un modelo de financiamiento sustentable, ya que el repago del crédito estará basado en los nuevos ingresos que generará el estadio ampliado, como mayor venta de entradas, eventos y acuerdos comerciales.

Las obras comenzarán en los próximos meses y tendrán un plazo estimado de ejecución de tres años. Durante ese período, el impacto en la localía será mínimo, con pocas modificaciones en el calendario deportivo.

Este acuerdo marca un hito no solo para River, sino también para el fútbol sudamericano, al tratarse de uno de los mayores financiamientos internacionales otorgados a un club bajo el modelo de asociación civil.